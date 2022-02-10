Речь идет о вопросе расширения РПЛ до 18 команд. При этом вряд ли будет затрагиваться тема увеличения количества участников Премьер-Лиги со следующего сезона. Это маловероятно в силу того, что следующий розыгрыш РПЛ будет очень плотным по графику, поскольку в ноябре-декабре 2022 года пройдет чемпионат мира по футболу. Вероятно, клубы обсудят вопрос расширения лиги с сезона-2023/24.
РФС и РПЛ считают, что количество матчей в высшем дивизионе должно быть увеличено. Именно это является причиной потенциального расширения лиги.
Вероятно, вопрос о расширении будет обсуждаться на общем собрании лиги. Также не исключено, что его рассмотрят на совещании по видеосвязи.
Источник: РБ Спорт
Источник: клубы РПЛ планируют обсудить вопрос расширения лиги до 18 команд
Клубы российской Премьер-Лиги собираются обсудить вопрос увеличения количества участников турнира.
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