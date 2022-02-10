По словам Орещука, Бакаев не впишется в игровую систему "Краснодара". Вместе с тем Зелимхан все равно будет приносить пользу "быкам" в некоторых ситуациях, считает бывший спортивный директор "Динамо".
"Впишется ли Зелимхан в игровую систему "Краснодара"? Нет, потому что он не командный игрок. Бакаев - индивидуально сильный футболист, но не командный. Например, тренеру придется иногда менять тактику, и, выпустив Бакаева, он получит результат, потому что Зелимхан может обыграть всех на клочке бумаги. Если использовать его в таких ситуациях, то это будет хороший трансфер", - сказал Орещук.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Краснодар" собирается предложить контракт Бакаеву. Соглашение 25-летнего полузащитника со "Спартаком" рассчитано до конца текущего сезона.
Источник: РБ Спорт
СМИ: "Краснодар" намерен предложить контракт Зелимхану Бакаеву
Орещук: Бакаев не впишется в игровую систему "Краснодара"
Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук высказался о потенциальном переходе полузащитника "Спартака" Зелимхана Бакаева в "Краснодар".
Фото: РПЛ