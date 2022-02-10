Нобоа: "Сочи" старается попасть в Лигу чемпионов. Считаю, что это возможно

Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа заявил, что команда стремится попасть в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.

Фото: "Сочи"





"Мы смотрим в Лигу чемпионов, но время покажет. Считаю, что это возможно. Мы стараемся туда попасть. Игроки в "Сочи" очень хорошо понимают друг друга, они мотивированы и рассматривают выступление за клуб как шанс проявить себя", - заявил Нобоа.



Отметим, что "Сочи" занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги по итогам 18 туров. В активе команды Владимира Федотова 31 набранное очко. От идущего первым "



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Федотов прокомментировал поражение "Сочи" от "Динамо" По словам Нобоа, "Сочи" способен занять место в зоне Лиги чемпионов. Игроки команды наладили качественные взаимодействия на поле и хорошо мотивированы, отметил футболист."Мы смотрим в Лигу чемпионов, но время покажет. Считаю, что это возможно. Мы стараемся туда попасть. Игроки в "Сочи" очень хорошо понимают друг друга, они мотивированы и рассматривают выступление за клуб как шанс проявить себя", - заявил Нобоа.Отметим, что "Сочи" занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги по итогам 18 туров. В активе команды Владимира Федотова 31 набранное очко. От идущего первым " Зенита " сочинцев отделяют семь очков.Источник: Матч ТВ