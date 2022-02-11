Захарян отметил, что не спешит переходить в какой-либо европейский клуб.
"Кем я вижу себя через год? Футболистом московского "Динамо". Отъезд в Европу? Я не форсирую с этим. Будет предложение, подходящее время... Дай бог, все получится с этим", - сказал Захарян.
Напомним, ранее СМИ сообщали об интересе к Захаряну со стороны европейских грандов. В частности, была информация о заинтересованности со стороны "Барселоны".
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Захарян провел 17 матчей. В активе 18-летнего футболиста четыре гола и пять результативных передач.
Источник: Спорт-Экспресс
Захарян: кем я вижу себя через год? Игроком "Динамо"
Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян заявил, что не собирается уходить из клуба в ближайшее время.
Фото: "СЭ"