Рагнар Сигурдссон - о российских игроках: я бы сам не уехал из Исландии, если бы мог остаться и получать такие деньги

Сигурдссон, являющийся игроком сборной Исландии, отметил, что на молодых российских футболистов влияют выгодные контракты, которые они получают на родине.
"Знаешь, если бы я мог остаться в Исландии и получать такие деньги, то, возможно, никогда бы не уехал оттуда. Конечно, после больших контрактов молодые не захотят переходить в большие лиги, потому что там они не получат столько денег с ходу. Поэтому они остаются, но и в РПЛ очень высокий уровень", - сказал Сигурдссон.
Напомним, что Сигурдссон являлся игроком "Краснодара" в 2014-2016 годах. В 2017 году исландец выступал за "Рубин" как арендованный игрок. В 2018-2020 годах защитник играл за "Ростов".
Источник: Sport24
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Защитник Рагнар Сигурдссон, ранее выступавший за "Краснодар", "Рубин" и "Ростов", ответил на вопрос, почему молодые российские игроки не стремятся уехать в более сильные чемпионаты.
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