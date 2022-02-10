По словам Сигурдссона, в Европе распространено мнение о том, что русские часто пьют водку. При этом в Европе пьют больше, чем в России, заявил футболист.
"Стереотипы о пьющих водку русских? Я тоже слышал об этом до переезда, но, к сожалению, ничего такого не увидел, ха-ха. Вообще в Европе реально думают, что русские все время бухают водку и занимаются чем-то экзотическим. Но, если честно, в Европе пьют больше и крепче, чем в России", - сказал Сигурдссон.
Напомним, что Сигурдссон выступал за "Краснодар" в 2014-2016 годах. В 2017 году он играл за "Рубин" как арендованный футболист. В 2018-2020 годах исландский защитник выступал за "Ростов".
Источник: Sport24
Рагнар Сигурдссон: в Европе думают, что русские все время бухают водку. Но там пьют больше, чем в России
Исландский защитник Рагнар Сигурдссон, известный по выступлениям за "Краснодар", "Рубин" и "Ростов", высказался об одном из наиболее распространенных стереотипов относительно россиян.
Фото: "Ростов"