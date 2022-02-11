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Ловрен не вошел в заявку "Зенита" на матч с "Брондбю". Хорват передвигался на костылях

Защитник "Зенита" Деян Ловрен прибыл на матч Atlantic Cup с "Брондбю" вместе с командой, однако не вошел в заявку на игру.
Фото: "Зенит"
Вероятно, Ловрен получил травму во вчерашней игре с "Копенгагеном" (1:1), которая прошла в закрытом режиме. Хорватский защитник, приехав на матч с "Брондбю", передвигался на костылях.

Игра "Брондбю" - "Зенит" проходит в эти минуты. Идет первый тайм, счет - 0:0.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше российской Премьер-Лиги Ловрен принял участие в 14 матчах и не отличился результативными действиями.

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. Петербуржцы опережают ближайшего преследователя, "Динамо", на два очка.

Источник: Матч ТВ


Теги: Ловрен Зенит
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