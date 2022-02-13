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Медведев опроверг информацию о переговорах "Зенита" и "Химок" по Лантратову

Гендиректор "Зенита" Александр Медведев опроверг данные СМИ о том, что петербургский клуб ведет переговоры с "Химками" по трансферу вратаря Ильи Лантратова.
Фото: "Химки"
"Соответствует ли действительности информация о том, что "Зенит" ведет переговоры с "Химками" о переходе Лантратова? Нет", - заявил Медведев.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Зенит" и "Химки" возобновили переговоры по Лантратову. Указывалось, что стороны близки к договоренности о переходе 26-летнего голкипера.

Отметим, что Лантратов является игроком "Химок" с 2019 года. Его контракт с подмосковным клубом действует до лета 2025 года.

Источник: РБ Спорт

Источник: "Зенит" и "Химки" близки к договоренности по трансферу Лантратова


Теги: Лантратов Медведев Зенит Химки
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