"Соответствует ли действительности информация о том, что "Зенит" ведет переговоры с "Химками" о переходе Лантратова? Нет", - заявил Медведев.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Зенит" и "Химки" возобновили переговоры по Лантратову. Указывалось, что стороны близки к договоренности о переходе 26-летнего голкипера.
Отметим, что Лантратов является игроком "Химок" с 2019 года. Его контракт с подмосковным клубом действует до лета 2025 года.
Источник: РБ Спорт
Источник: "Зенит" и "Химки" близки к договоренности по трансферу Лантратова
Медведев опроверг информацию о переговорах "Зенита" и "Химок" по Лантратову
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев опроверг данные СМИ о том, что петербургский клуб ведет переговоры с "Химками" по трансферу вратаря Ильи Лантратова.
Фото: "Химки"