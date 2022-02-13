Ранее СМИ сообщили, что "Зенит" и "Химки" ведут переговоры по Лантратову. Отмечалось, что клубы близки к договоренности по трансферу игрока.
Терюшков опроверг данные СМИ. Он сообщил, что "Химки" не получали предложений по Лантратову в зимнее трансферное окно. Голкипер останется в подмосковном клубе, отметил Терюшков.
"В клуб никто не обращался. Нам никаких предложений по Лантратову не поступало ни от одного клуба в это окно. Он остается. Говорили, что готовы отпустить его в топ-клуб, но с одной единственной целью - раскрыться на высоком уровне первым номером. Илья не хочет садиться на лавку", - заявил Терюшков.
Источник: Sport24
Медведев опроверг информацию о переговорах "Зенита" и "Химок" по Лантратову
"Илья не хочет садиться на лавку". Терюшков прокомментировал данные об интересе "Зенита" к Лантратову
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков отреагировал на информацию об интересе "Зенита" к голкиперу подмосковного клуба Илье Лантратову.
Фото: РИА Новости