"Кто из конкурентов больше всего впечатляет? Всё-таки "Зенит". Это какой-то другой уровень. Гегемон нашего чемпионата. Пока мало у кого получается навязать ему борьбу", - сказал Прохин.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Прохин принял участие в 16 матчах и сделал одну результативную передачу.
Напомним, что ранее Прохин выступал за "Зенит". Сейчас он играет за "Сочи" как арендованный у "Ростова" футболист.
"Сочи" располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России по итогам 18 туров. В активе команды Владимира Федотова 31 набранное очко. "Зенит" лидирует в чемпионате, опережая "Сочи" на семь очков.
Источник: Чемпионат
Прохин: "Зенит" - это какой-то другой уровень. Мало у кого получается навязать ему борьбу
Защитник "Сочи" Данила Прохин заявил, что из конкурентов по РПЛ его больше всех впечатляет "Зенит".
Фото: "Чемпионат"