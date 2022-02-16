Сергеев опроверг данные о том, что в зимнее трансферное окно мог перейти в "Локомотив".
"Конкретное предложение мне сделал только "Зенит"? Зимой - да. "Локомотив" тоже хотел меня подписать? Не было таких разговоров. С представителями обсуждал только "Зенит", а про другие я даже не слышал", - сказал Сергеев.
Напомним, что в январе Сергеев перешел из "Крыльев Советов" в "Зенит". Контракт 26-летнего форварда с петербуржцами рассчитан до лета 2025 года.
Источник: Спорт-Экспресс
Сергеев опроверг информацию о том, что мог перейти в "Локомотив"
Нападающий "Зенита" Иван Сергеев рассказал, что зимой у него было предложение о переходе только от петербургского клуба.
Фото: "СЭ"