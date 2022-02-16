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Сергеев опроверг информацию о том, что мог перейти в "Локомотив"

Нападающий "Зенита" Иван Сергеев рассказал, что зимой у него было предложение о переходе только от петербургского клуба.
Фото: "СЭ"
Сергеев опроверг данные о том, что в зимнее трансферное окно мог перейти в "Локомотив".

"Конкретное предложение мне сделал только "Зенит"? Зимой - да. "Локомотив" тоже хотел меня подписать? Не было таких разговоров. С представителями обсуждал только "Зенит", а про другие я даже не слышал", - сказал Сергеев.

Напомним, что в январе Сергеев перешел из "Крыльев Советов" в "Зенит". Контракт 26-летнего форварда с петербуржцами рассчитан до лета 2025 года.

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Сергеев Зенит
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