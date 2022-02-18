По данным источника, ЦСКА попытается подписать контракт с игроком до 22 февраля, когда закроется трансферное окно в России.
Контракт Гбамена с "Эвертоном" действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 10 миллионов евро.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Гбамен принял участие в трех матчах и не отличился результативными действиями.
Гбамен выступает за "Эвертон" с 2019 года. Он перешел в английский клуб из "Майнца".
Источник: Metaratings
СМИ: ЦСКА интересуется полузащитником "Эвертона" Гбаменом
ЦСКА интересуется полузащитником "Эвертона" и сборной Кот-д'Ивуара Жаном-Филиппом Гбаменом.
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