Встреча прошла в закрытом режиме в рамках сборов команд в Турции. Первый гол в составе "Спартака" забил ямайский форвард Шамар Николсон, перешедший в московский клуб нынешней зимой из "Шарлеруа". Победный гол - на счету защитника "красно-белых" Николая Рассказова.
Напомним, в начале текущего месяца спортивный директор "Спартака" Лука Каттани заявил, что клуб работает над продлением контракта с Рассказовым. Нынешнее соглашение защитника с "красно-белыми" рассчитано до конца сезона.
Источник: Metaratings
Гол Рассказова принес "Спартаку" победу в товарищеском матче с карагандинским "Шахтером"
"Спартак" обыграл "Шахтер" из Караганды со счетом 3:1 в товарищеском матче.
Фото: "Спартак"