Как сообщает источник, "Нижний Новгород" заключил контракт с нигерийцев до конца сезона. В соглашении форварда будет опция продления. Ранее сообщалось, что Игбун уже прошел медосмотр перед трансфером.
Напомним, в начале января "Динамо" объявило о расторжении контракта с Игбуном. Он выступал за бело-голубых с 2019-го года.
В нынешнем сезоне на его счету 12 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых форвард забил один гол. Ранее Игбун играл за "Уфу" и датский "Мидтьюлланд". Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость 31-летнего нападающего в 1 млн евро.
Источник: "Матч ТВ"
СМИ: Игбун подписал контракт с "Нижним Новгородом"
Экс-форвард "Динамо" Сильвестр Игбун продолжит карьеру в "Нижнем Новгороде".
Фото: ФК "Динамо"