Ранее появилась информация, что "Спартак" готов обменять Кутепова на защитника "Крыльев" Никиту Чернова. Красно-белые ведут переговоры по переходу Чернова в нынешнее трансферное окно. Ранее "Спартак" и Чернов заключили предварительное соглашение, согласно которому защитник должен присоединиться к московскому клубу по окончании сезона как свободный агент.
"Новость об уходе в "Крылья Советов" Ильи Кутепова не соответствует действительности", - сказал Зеленов.
Защитник "Спартака" Илья Кутепов в текущем сезоне провел 4 матча за "Спартак" во всех турнирах, сыграв в общей сложности 233 минуты. Результативными действиями Кутепов в этих играх не отметился. Также на его счету 3 матча в ФНЛ в составе "Спартака-2". Всего за "красно-белых" 28-летний футболист провел 113 матчей и забил 2 гола. Контракт Кутепова со "Спартаком" рассчитан до конца сезона-2021/22.
Источник: Матч ТВ
Источник: "Спартак" готов обменять Кутепова на защитника "Крыльев" Чернова
В "Спартаке" отреагировали на слухи о трансфере Кутепова в "Крылья Советов"
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о возможном уходе защитника команды Ильи Кутепова в "Крылья Советов".
Фото: ФК "Спартак"