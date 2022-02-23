Казарцев отметил, что некоторые начинающие российские арбитры уезжают за границу и входят в местные судейские структуры. Он привел в пример Наталью Столярову и рассказал о ее опыте в Германии. По словам Казарцева, в Германии начинающим арбитрам приходится сложнее, чем в России.
"Свежий пример - петербурженка Наталья Столярова уехала в Германию. Недавно вышло ее интервью Анатолию Синяеву (автор телеграм-канала "Алё, рэф!" - ред.) - интересно почитать, каково там. Там на начальном уровне люди сидят на лекциях с пивом, смеются и не понимают, что вообще происходит. Не могу себе и близко такое представить в России", - сказал Казарцев.
Источник: Спорт-Экспресс
Казарцев: в Германии арбитры на начальном уровне сидят на лекциях с пивом и не понимают, что происходит
Российский арбитр Василий Казарцев рассказал о проблемах начинающих судей в Германии.
Фото: "СЭ"