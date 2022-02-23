Пруцев, в частности, рассказал о тренировках под руководством наставника "Спартака" Паоло Ваноли.
"Спартак" - новый уровень в моей карьере. Я попал в очень сильную команду к игрокам высочайшего уровня. Тренировки Ваноли - интенсивные. Занимаемся много с мячом, подробно разбираем тактику, отрабатываем комбинации. Из упражнений бы выделил разновидности квадратов, которые раньше не встречал", - сказал Пруцев.
Напомним, что Пруцев присоединился к "Спартаку" в минувшем месяце. 21-летний полузащитник перешел в московский клуб из "Крыльев Советов". Контракт игрока с "красно-белыми" действует до лета 2026 года.
Источник: Чемпионат
Пруцев: "Спартак" - новый уровень в моей карьере. Я попал в очень сильную команду
Полузащитник "Спартака" Данил Пруцев поделился впечатлениями от перехода в стан "красно-белых".
Фото: "Спартак"