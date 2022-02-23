Познер выразил уверенность в том, что спорт будет и в дальнейшем зависеть от политической обстановки.
"Я не сомневаюсь, что спорт будет и дальше страдать от политической конъюнктуры. Конечно, это неправильно, но, к сожалению, это неизбежное последствие столкновения политических интересов", - сказал Познер.
Напомним, ранее сообщалось, что Минфин США ввел санкции против российских организаций. В числе прочих под ограничения попал ЦСКА. В санкционный список, составленный в связи с обострением отношений между Россией и Украиной, была включена госкорпорация ВЭБ и ее дочерние структуры, в том числе ЦСКА.
Источник: Спорт-Экспресс
Познер прокомментировал попадание ЦСКА под американские санкции
Известный журналист Владимир Познер прокомментировал попадание ЦСКА под санкции со стороны властей США.
Фото: РИА Новости