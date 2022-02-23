Черевченко заявил, что не видит чего-то необычного в своем уходе из клуба незадолго до возобновления сезона. Также он призвал нового наставника "Химок" Сергея Юрана проявить мастерство в работе с командой.
"Как оценю ситуацию, при которой я готовил команду на сборах, но перед началом сезона назначили нового тренера? Нормальное явление, бывает такое, ничего страшного в этом не вижу. Но Юран пускай свое мастерство прикладывает. Потому что команда готова", - сказал Черевченко.
Напомним, что накануне "Химки" сообщили о прекращении сотрудничества с Черевченко. Сегодня, 23 февраля, клуб объявил о назначении Юрана на пост главного тренера.
Источник: ТАСС
Черевченко - о назначении Юрана в "Химки": команда готова, пускай прикладывает свое мастерство
Игорь Черевченко прокомментировал уход с поста главного тренера "Химок".
Фото: Sport24