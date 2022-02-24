Адамов рассказал, каким аспектам игры учился у Фернандеса.
"Учился у Фернандеса, наблюдал за ним: как играет, как подстраивается под мяч, отдает и бежит. Что-то почерпнул для себя. Например, отдавая передачу, Марио сразу подстраивался под игрока. Я повторял за ним, и у меня сейчас это тоже получается", - сказал Адамов.
Напомним, что Адамов перешел в "Зенит" в зимнее трансферное окно. До этого он выступал за "Урал".
"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в запасе 38 очков. От второго места петербуржцев отделяют два очка.
Источник: Чемпионат
Адамов: учился у Марио Фернандеса, наблюдал за его игрой
Фото: "Чемпионат"