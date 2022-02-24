Юран отметил, что у него нет проблем в общении с Мамаевым. По словам тренера, Павел поможет "Химкам" в весенней части сезона.
"Я общаюсь с Павлом - вообще никаких проблем. Очень адекватный парень. Прекрасно понимает, что от него хотят. Считаю, он будет нам помощником", - сказал Юран.
Напомним, что Мамаев перешел в "Химки" в зимнее трансферное окно. До этого он играл за "Ростов".
Юран возглавил "Химки" вчера, 23 февраля. Контракт тренера с клубом рассчитан на полтора года.
Источник: Спорт-Экспресс
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Юран: у меня нет проблем в общении с Мамаевым. Это очень адекватный парень
Главный тренер "Химок" Сергей Юран рассказал о своем общении с полузащитником команды Павлом Мамаевым.
Фото: "Чемпионат"