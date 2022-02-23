Юран заявил, что хотел бы поработать с Кокориным. По его словам, Александр мог бы вновь показывать высокий уровень игры, если бы перешел в "Химки".
"Я бы с удовольствием с Кокориным поработал. Мы бы точно нашли взаимопонимание. Он бы вернулся на свой уровень в "Химках". Если такой шанс представится, я буду только за", - сказал Юран.
Напомним, что Юран был назначен на пост главного тренера "Химок" вчера, 23 февраля. Его контракт с клубом будет действовать 1,5 года.
Источник: Спорт-Экспресс
Юран: Кокорин вернулся бы на свой уровень в "Химках"
Наставник "Химок" Сергей Юран высказался на тему возможного перехода форварда "Фиорентины" Александра Кокорина в подмосковный клуб.
Фото: "Фиорентина"