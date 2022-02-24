Напомним, сборы "армейцев" проходят в Турции. Как сообщает источник, среди отказывающихся возвращаться при этом нет турецкого новичка ЦСКА Юсуфа Языджи.
"Для Юсуфа это не проблема. Он поедет в Россию. Но я знаю, что другой иностранный игрок не хочет возвращаться в Москву", - сказал агент футболиста Адем Чебеджи.
Напомним, сегодня появилась информация, что несколько матчей 19-го тура РПЛ могут быть перенесены в связи с приостановкой работы аэропортов в Сочи, Краснодаре и Ростове. Служба коммуникаций лиги сообщила, что РФС совместно с РПЛ прорабатывает вопросы, связанные с проведением матчей ближайшего тура.
ЦСКА после 18 туров занимает четвертое место в РПЛ. В активе команды Алексея Березуцкого 30 набранных очков.
Источник: телеграм-канал журналиста Максима Фридмана
Источник: несколько иностранных игроков ЦСКА отказываются возвращаться в Россию
Некоторые иностранцы из ЦСКА не готовы возвращаться в Россию после тренировочного сбора.
Фото: ПФК ЦСКА