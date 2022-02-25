Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Нижний Новгород
14:00
УралНе начат
П1 2.7X 2.95П2 3
Химки
14:00
ДинамоНе начат
П1 5.2X 3.8П2 1.71
Сочи
16:30
Арсенал ТулаНе начат
П1 1.48X 4.6П2 6.8
Спартак
19:00
ЦСКАНе начат
П1 2.55X 3.35П2 2.85

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лидс
15:30
ТоттенхэмНе начат
П1 3.95X 4П2 1.85
Брайтон
18:00
Астон ВиллаНе начат
П1 2.24X 3.25П2 3.5
Манчестер Юнайтед
18:00
УотфордНе начат
П1 1.34X 5.4П2 9
Кристал Пэлас
18:00
БернлиНе начат
П1 2X 3.35П2 4.2
Брентфорд
18:00
НьюкаслНе начат
П1 2.39X 3.15П2 3.3
Эвертон
20:30
Манчестер СитиНе начат
П1 11X 6.4П2 1.26

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Мальорка
16:00
ВаленсияНе начат
П1 2.44X 3.2П2 3.15
Хетафе
18:15
АлавесНе начат
П1 1.93X 3.15П2 5
Райо Вальекано
20:30
Реал МадридНе начат
П1 5.4X 4.1П2 1.64
Атлетико
23:00
СельтаНе начат
П1 1.64X 3.9П2 5.8

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Салернитана
17:00
БолоньяНе начат
П1 3.7X 3.4П2 2.11
Эмполи
20:00
ЮвентусНе начат
П1 4.9X 3.9П2 1.73
Сассуоло
22:45
ФиорентинаНе начат
П1 2.75X 3.6П2 2.5

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Унион
17:30
МайнцНе начат
П1 2.7X 3.15П2 2.85
Фрайбург
17:30
ГертаНе начат
П1 1.53X 4.5П2 6
Гройтер Фюрт
17:30
КельнНе начат
П1 3.75X 3.8П2 1.96
Байер
17:30
АрминияНе начат
П1 1.39X 5.4П2 7.6
Боруссия М
17:30
ВольфсбургНе начат
П1 2.05X 3.6П2 3.65
Айнтрахт
20:30
БаварияНе начат
П1 5.6X 5.2П2 1.49

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Страсбург
19:00
НиццаНе начат
П1 2.21X 3.4П2 3.45
ПСЖ
23:00
Сент-ЭтьенНе начат
П1 1.18X 8П2 15
Сделать ставку

В "Зените" прокомментировали информацию об уходе Ракицкого

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев опроверг разрыв контракта защитника команды Ярослава Ракицкого.
Фото: Getty Images
— Ярослав Ракицкий разорвал контракт с "Зенитом"? Нет, это не так, — цитирует Медведева Sport24.

Вчера, 25 февраля, в СМИ появилась информация, что Ракицкий расторг контракт с российской командой. Он истекал в конце сезона.

В нынешней кампании 32-летний Ракицкий принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал шесть голевых передач. Рыночная стоимость футболиста оценивается в шесть миллионов евро.

Источник: Ракицкий разорвал контракт с "Зенитом"


Теги: Зенит Ракицкий Медведев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Промес — о матче с ЦСКА: "Спартак" должен доказать, что готов исправить положение
Левандовски: как капитан сборной Польши я поговорю с товарищами по команде о матче с Россией
В "Барселоне" ответили, будет ли клуб покупать Холанда
Чернов, являющийся воспитанником ЦСКА, высказался об участии в дерби в составе "Спартака"
В "Зените" прокомментировали информацию об уходе Ракицкого
Клуб МЛС хочет подписать полузащитника "Барселоны"
Роналду: мы должны создать лучший мир для наших детей. Молюсь за мир во всем мире
В Евросоюзе ввели санкции против спонсора "Спартака" 1
"ПСЖ" планирует подписать полузащитника "Челси" Канте
Каррера: у "Лейпцига" есть преимущество в матчах со "Спартаком" 2
Дебютный гол экс-защитника "Динамо" Морозова помог "Целе" победить в матче чемпионата Словении
Языджи прокомментировал скандальный ролик ЦСКА про "Наташ" 3
В России впервые вынесен приговор по делу о договорных матчах 4
СМИ: инвесторы готовят предложение Абрамовичу по покупке "Челси" 10
"По-моему, на данный момент это делать незачем". Терехин - о переносе матчей российских клубов на нейтральные поля 5 эксклюзив
Сербия согласна на проведение домашних для российских клубов матчей 7
Понсе - в запасе "Эльче" на матч против "Леванте"
Источник: Ракицкий разорвал контракт с "Зенитом" 44
Божович: "Сочи" - очень непростая команда. Они идут на 3-м месте, потому что играют в очень качественный футбол
Романцев: не буду оформлять Fan ID 4
Парфенов: матч "Спартак" - "Лейпциг" надо перенести в Белград
СМИ: УЕФА планирует отказаться от сотрудничества с "Газпромом" 28
Роналду не будет летать "Аэрофлотом", Европа отказывается от "Газпрома". Как санкции бьют по российским спонсорам 4
Главный тренер сборной Бразилии Тите объявил, что покинет команду после ЧМ-2022
Болельщики ЦСКА отказались от звуковой поддержки в игре со "Спартаком" 4
МОК призвал не проводить соревнования в России и Белоруссии, а также не использовать их флаги 11
Рибери: Левандовски заслужил "Золотой мяч" в прошлом году
Кокорин не вошел в заявку "Фиорентины" на матч против "Сассуоло"
Губерниев - об игре "Спартака" с ЦСКА: я жду хорошего футбола. Таких матчей в России буквально несколько
Каррагер: если Лукаку не прибавит, ему нечего делать в "Челси" в следующем сезоне
Все новости
-