— Ярослав Ракицкий разорвал контракт с "Зенитом"? Нет, это не так, — цитирует Медведева Sport24.
Вчера, 25 февраля, в СМИ появилась информация, что Ракицкий расторг контракт с российской командой. Он истекал в конце сезона.
В нынешней кампании 32-летний Ракицкий принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал шесть голевых передач. Рыночная стоимость футболиста оценивается в шесть миллионов евро.
Источник: Ракицкий разорвал контракт с "Зенитом"
В "Зените" прокомментировали информацию об уходе Ракицкого
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев опроверг разрыв контракта защитника команды Ярослава Ракицкого.
Фото: Getty Images