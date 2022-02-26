Черевченко прокомментировал информацию о неустойке, которую ему должны выплатить "Химки"

Бывший главный тренер "Химок" отреагировал на слухи о том, что подмосковный клуб должен выплатить ему 75 миллионов рублей в качестве неустойки.

Фото: РПЛ





Сегодня появилась информация, что тренерский штаб Черевченко должен получить от бывшего клуба еще 75 миллионов рублей. Отмечалось, что подмосковная команда не имеет финансовых средств, чтобы выплатить эту сумму.



Напомним, пресс-служба "Химок" сообщила об увольнении Черевченко 22 февраля. Отметим, что это уже не первое увольнение Черевченко из "Химок" в текущем сезоне. В первый раз клуб объявил об уходе специалиста в октябре прошлого года, но меньше месяца спустя он был восстановлен в должности. Сообщалось, что тогда причиной возвращения стала также невозможность выплатить неустойку.

"Сегодня прочитал об этом в СМИ и сильно удивился. Информация о 75 миллионах и близко не соответствует действительности. На самом деле сумма компенсации минимум раза в два меньше и включает в себя долги по заработной плате за три месяца 2021 года и начало этого года. Плюс стандартные три оклада. У меня все бумаги есть, подтверждающие это", - цитирует Черевченко "Чемпионат" Сегодня появилась информация, что тренерский штаб Черевченко должен получить от бывшего клуба еще 75 миллионов рублей. Отмечалось, что подмосковная команда не имеет финансовых средств, чтобы выплатить эту сумму.Напомним, пресс-служба "Химок" сообщила об увольнении Черевченко 22 февраля. Отметим, что это уже не первое увольнение Черевченко из "Химок" в текущем сезоне. В первый раз клуб объявил об уходе специалиста в октябре прошлого года, но меньше месяца спустя он был восстановлен в должности. Сообщалось, что тогда причиной возвращения стала также невозможность выплатить неустойку.