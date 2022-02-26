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Лидс
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ТоттенхэмЗавершен
Брайтон
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Брентфорд
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Ньюкасл2 тайм
П1 51X 17П2 1.01
Манчестер Юнайтед
0 - 0 0 0
Уотфорд2 тайм
П1 1.67X 2.63П2 11
Кристал Пэлас
1 - 1 1 1
Бернли2 тайм
П1 2.5X 1.91П2 7
Эвертон
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Манчестер СитиНе начат
П1 11X 6.4П2 1.26

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Мальорка
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Хетафе
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Райо Вальекано
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Салернитана
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БолоньяЗавершен
Эмполи
20:00
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Сассуоло
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ФиорентинаНе начат
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Боруссия М
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Вольфсбург2 тайм
П1 3.75X 1.4П2 12
Унион
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Майнц2 тайм
X 26П2 29
Фрайбург
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Герта2 тайм
X 26П2 29
Гройтер Фюрт
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Кельн2 тайм
П1 10X 1.25П2 6
Байер
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Арминия2 тайм
X 26П2 29
Айнтрахт
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Страсбург
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ПСЖ
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П1 1.14X 8.8П2 19
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Черевченко прокомментировал информацию о неустойке, которую ему должны выплатить "Химки"

Бывший главный тренер "Химок" отреагировал на слухи о том, что подмосковный клуб должен выплатить ему 75 миллионов рублей в качестве неустойки.
Фото: РПЛ
"Сегодня прочитал об этом в СМИ и сильно удивился. Информация о 75 миллионах и близко не соответствует действительности. На самом деле сумма компенсации минимум раза в два меньше и включает в себя долги по заработной плате за три месяца 2021 года и начало этого года. Плюс стандартные три оклада. У меня все бумаги есть, подтверждающие это", - цитирует Черевченко "Чемпионат".

Сегодня появилась информация, что тренерский штаб Черевченко должен получить от бывшего клуба еще 75 миллионов рублей. Отмечалось, что подмосковная команда не имеет финансовых средств, чтобы выплатить эту сумму.

Напомним, пресс-служба "Химок" сообщила об увольнении Черевченко 22 февраля. Отметим, что это уже не первое увольнение Черевченко из "Химок" в текущем сезоне. В первый раз клуб объявил об уходе специалиста в октябре прошлого года, но меньше месяца спустя он был восстановлен в должности. Сообщалось, что тогда причиной возвращения стала также невозможность выплатить неустойку.


Теги: Черевченко Химки
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