Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на несколько источников.
На финансовом состоянии Федуна сказались нынешнее положение финансовых рынков и обвал акций "Лукойла" из-за событий на Украине. Отмечается, что пока непонятно, как финансовые потери Федуна скажутся на "Спартаке".
В декабре Федун вошел в топ-10 самых успешных российских бизнесменов 2021 года. На его счетах по состоянию на 20 декабря 2021 года было 11,67 млрд долларов.
Ранее УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от всех турниров. "Спартак" был исключен из Лиги Европы, красно-белые не сыграют с "Лейпцигом" в 1/8 финала турнира.
Ближайший матч столичный клуб проведет сегодня, 2 марта. На своем поле "Спартак" сыграет против "Кубани" в рамках 1/8 финала Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Яном Бобровским.
СМИ: владелец "Спартака" Федун потерял до 80% своего состояния
Вице-президент нефтяной компании "Лукойл" и владелец "Спартака" Леонид Федун потерял до 80% своего состояния.
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