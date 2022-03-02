По сведениям источника, 32-летний футболист ведёт переговоры о расторжении соглашения, которое истекает в 2024 году.
Ранее "Краснодар" объявил о расторжении контракта с главным тренером Даниэлем Фарке.
Крыховяк стал игроком краснодарского клуба летом 2021 года, перейдя из "Локомотива". В нынешнем сезоне польский футболист в 17 матчах во всех турнирах забил пять голов и отдал три голевые передачи.
Источник: Матч ТВ.
Источник: Крыховяк хочет уйти из "Краснодара"
Полузащитник "Краснодара" Гжегож Крыховяк хочет покинуть команду.
Фото: Getty Images