Вратарь "Рубина": у нас ведутся беседы с иностранцами

— Никакого давления с нашей стороны на иностранных игроков нет. Но в целом у нас ведутся беседы с иностранцами, и, по-моему, все хорошо, по крайней мере, до лета точно все останутся, — цитирует Дюпина ТАСС.
33-летний Дюпин в 22 матчах текущего сезона пропустил 32 гола и пять раз сыграл "на ноль". Соглашение российского вратаря с клубом истекает в 2023 году. Рыночная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 2,7 миллиона евро.
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