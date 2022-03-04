"Первая реакция на отстранение сборной? Воспоминания о Хорватии? Вот этого честно не было… Когда 24-го это произошло, я жене сказал: "Нас в стыках не будет".
Апелляция РФС? Ну можно назвать это поиском надежды в безнадежной ситуации. Ну да, давайте будем надеяться. Можно себя обманывать. По моему личному мнению, не мнению РФС, видя то, что происходит сейчас в мире, надежды у меня очень мало, - приводит слова Карпина Sport24.
Напомним, сборная России должна была сыграть с Польшей в стыковых матчах к ЧМ-2022. В случае победы соперником российской сборной в финале стыков стал бы победитель пары Швеция - Чехия. Все возможные соперники сборной России опубликовали заявления о невозможности играть с нашей сборной.
После этого ФИФА и УЕФА заявили об отстранении сборной России от всех ближайших матчей под эгидой организации, в том числе от встречи с Польшей в полуфинале стыковых матчей. Таким образом, Польша автоматически вышла в финал стыков.
Карпин - об отстранении сборной: апелляцию РФС можно назвать поиском надежды в безнадежной ситуации
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о реакции на отстранение сборной от стыковых матчей к ЧМ-2022.
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