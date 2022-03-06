— Пожелаю всем мира, добра, любви. Надеюсь, и погода будет хорошая 8 марта. И у всех будет как минимум хорошее настроение, — цитирует Березуцкого Sport24.
Международный женский день празднуется ежегодно 8 марта.
ЦСКА после 20 матчей в Российской Премьер-Лиге занимает в турнирной таблице промежуточное третье место, набрав 36 очков.
ЦСКА выиграл четвертый матч подряд всухую в РПЛ
"Желаю всем мира, добра, любви". Алексей Березуцкий поздравил женщин с 8 марта
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поздравил женщин с наступающим 8 марта.
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