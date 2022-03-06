Напомним, сегодня "Локомотив" переиграл "Химки" со счетом 3:2. За "Химки" дубль оформил Дидье Ламкель Зе, а в составе "железнодорожников" отличились Вильсон Изидор, Гирано Керк и Ян Кухта, забивший победный гол.
В ходе встречи появилась информация, что Ян Кухта не имел права выходить на поле, поскольку был дисквалифицирован за удаление в матче чемпионата Чехии. После этого эпизода Кухта перебрался в "Локомотив" и не отбыл дисквалификацию. Согласно правилам ФИФА, дисциплинарное наказание, примененное одной ассоциацией, но не исполненное футболистом до конца, должно быть исполнено новой ассоциацией. Однако, Кухта все равно вышел на поле.
"По нашему убеждению Кухта не имел право играть сегодня в составе. Процентов на 90 мы разобрались и решили, что, скорее всего, сегодня протест мы подадим. Тем более данный нападающий забил решающий гол. Мы являемся пострадавшей стороной", - цитирует Терюшкова "Чемпионат".
"Локомотиву" могут присудить техническое поражение в матче с "Химками" из-за участия Яна Кухты
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал возможную подачу протеста из-за участия форварда "Локомотива" Яна Кухты в игре с подмосковным клубом.
Фото: РПЛ