— Команда сильно изменилась с приходом Ваноли и против сильного соперника, одного из лидеров чемпионата, продемонстрировала очень хорошую игру, — приводит слова Губерниева "РБК-Спорт".
Итальянский специалист Паоло Ваноли возглавил московскую команду в декабре 2021 года, сменив на этой должности португальца Руя Виторию. В первом матче под руководством Ваноли "Спартак" проиграл в чемпионате России ЦСКА (0:2), а затем одолел в 1/8 финала Кубка страны "Кубань" (6:1).
В матче с "Динамо" (2:0) "Спартак" одержал первую победу в РПЛ под руководством Ваноли.
Губерниев: "Спартак" сильно изменился при Ваноли
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о московском "Спартаке".
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