— "Спартак" сейчас находится на прямом пути к выздоровлению после всех тех неудач, которые окружали команду в осенней части чемпионата, — приводит слова Губерниева "РБК-Спорт".
Напомним, московский "Спартак", выступающий в Российской Премьер-Лиге, вчера, 6 марта, на выезде переиграл столичное "Динамо" со счётом 2:0. Точными ударами в команде итальянца Паоло Ваноли отметились Квинси Промес и Шамар Николсон.
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Губерниев: "Спартак" сейчас находится на прямом пути к выздоровлению
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался на тему московского "Спартака".
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