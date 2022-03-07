- Бакаев должен играть в "Спартаке", при хорошем доверии он способен на многое и принесет много пользы команде. Вырисовался ли уже лично у меня "Спартак" Ваноли? Прошло всего три матча, так что пока не хотелось бы каких-то громких высказываний. Показательным будет итог - как в чемпионате, так и в Кубке, а не последующие несколько игр, - передает слова Парфенова "РБ Спорт".
25-летний атакующий полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев остался в запасе в матче 19 тура Российской премьер-лиги против ЦСКА, в котором красно-белые уступили со счетом 0:2. В победном матче с "Кубанью" на Кубок России (6:1) Бакаев вышел в стартовом составе, отыграл 70 минут и отдал результативную передачу. Во встрече с московским "Динамо" в рамках 20 тура РПЛ Зелимхан также вышел в стартовом составе, провел на поле 67 минут и вновь отметился результативной передачей.
Парфенов: Бакаев должен играть в "Спартаке", при хорошем доверии он способен на многое
Экс-защитник "Спартака" Дмитрий Парфенов прокомментировал игру за свой бывший клуб атакующего полузащитника Зелимхана Бакаева.
Фото: РПЛ