- То, что "Спартак" выиграл - неудивительно и абсолютно заслуженно. Удивительно то, что "Динамо" играло так пассивно, но на игроков повлияло, скорее всего, психологическое давление из-за того, что команда рядом с первым местом. Это влияет, особенно на молодых ребят, кто без большого опыта, и, как говорят в теннисе, это были невынужденные ошибки, - передает слова Медведева ТАСС.
Старейшее московское дерби "Динамо" - "Спартак" в рамках 20 тура Российской премьер-лиги завершилось со счетом 2:0 в пользу красно-белых. На 26 минуте первый личный гол в чемпионатах России записал на свой счет ямайский форвард красно-белых Шамар Николсон, подкарауливший отскок мяча от защитника Сабы Сазонова. На 37 минуте атакующий полузащитник Квинси Промес красивым ударом из-за пределов штрафной установил окончательный счет игры.
Гендиректор "Зенита" Медведев: неудивительно, что "Спартак" выиграл. Удивительно, что "Динамо" играло так пассивно
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал итоги матча 20 тура РПЛ "Динамо" - "Спартак" (0:2).
Фото: РПЛ