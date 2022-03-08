"Аксель Бьернстрем давно расторг контракт с тульским "Арсеналом". Он поблагодарил всех и уехал", – сказал Аджоев.
Накануне ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами на срок до 30 июня.
Защитник Аксель Бьернстрем перешел в тульский "Арсенал" летом прошлого года. Его контракт с российским клубом был рассчитан до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне 26-летний швед провел 10 матчей за "Арсенал" во всех турнирах, результативными действиями не отметился.
Тульский "Арсенал" в таблице Российской Премьер-лиги занимает 12-е место, набрав в 20 матчах 20 очков.
Источник: РИА Новости
Шведский защитник Бьернстрем расторг контракт с тульским "Арсеналом"
Руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев сообщил, что шведский защитник Аксель Бьернстрем покинул клуб.
Фото: ФК "Арсенал" Тула