"Фернандо продолжит играть в России, несмотря на решение ФИФА", - цитирует представителей агентства Metaratings.
Костанца подписал контракт с самарцами в январе этого года. Он дебютировал за клуб в матче 20-го тура РПЛ против тульского "Арсенала" (2:2). Ранее бразилец выступал за молдавский "Шериф", "Ботафого" и вторую команду "Лилля".
После 19 сыгранных матчей "Крылья Советов" занимают восьмое место в РПЛ. В активе команды Игоря Осинькина 28 очков. При этом у самарцев есть один матч в запасе, поскольку встреча против "Ростова" была перенесена на более поздний срок.
Защитник "Крыльев Советов" Костанца продолжит выступать за клуб, несмотря на решение ФИФА
Представители агентства LA Football Consulting, представляющего интересы защитника "Крыльев Советов" Фернандо Костанцы, прокомментировали будущее своего клиента.
Фото: ПФК "Крылья Советов"