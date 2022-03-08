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Защитник "Крыльев Советов" Костанца продолжит выступать за клуб, несмотря на решение ФИФА

Представители агентства LA Football Consulting, представляющего интересы защитника "Крыльев Советов" Фернандо Костанцы, прокомментировали будущее своего клиента.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
"Фернандо продолжит играть в России, несмотря на решение ФИФА", - цитирует представителей агентства Metaratings.

Костанца подписал контракт с самарцами в январе этого года. Он дебютировал за клуб в матче 20-го тура РПЛ против тульского "Арсенала" (2:2). Ранее бразилец выступал за молдавский "Шериф", "Ботафого" и вторую команду "Лилля".

После 19 сыгранных матчей "Крылья Советов" занимают восьмое место в РПЛ. В активе команды Игоря Осинькина 28 очков. При этом у самарцев есть один матч в запасе, поскольку встреча против "Ростова" была перенесена на более поздний срок.


Теги: Крылья Советов
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