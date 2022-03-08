Сборная Хорватии огласила список футболистов, вызванных к товарищескому матчу против сборной Словении, который состоится 26 марта. В число вызванных игроков попал защитник "Зенита" Деян Ловрен, который пропустил из-за повреждения последние матчи питерцев. Ранее сообщалось, что Ловрен может воспользоваться разрешением ФИФА о приостановке контрактов с клубами РПЛ и покинуть "Зенит".
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил, что Ловрен прямо сейчас уже находится в Хорватии.
"Он был травмирован и сейчас находится в Загребе", - сказал Далич.
Напомним, Ловрен получил повреждение в ходе матча против "Копенгагена" (2:1) на товарищеском турнире Atlantic Cup. После этого хорват выбыл из строя на продолжительный срок и пропустил возобновления сезона в РПЛ. Сообщалось, что у него выявили повреждение связок голеностопа.
В нынешнем сезоне на счету Ловрена 19 матчей за "Зенит" во всех турнирах. 32-летний защитник не отличался результативными действиями. Он выступает за питерцев с 2020-го года. Ранее Ловрен играл в "Ливерпуле", "Саутгемптоне", "Лионе" и "Динамо" из Загреба.
Источник: Bobsoccer со ссылкой на хорватские СМИ
Ловрен вызван в сборную Хорватии. Сейчас он находится в Загребе
Защитник "Зенита" Деян Ловрен, восстанавливающийся после травмы, получил вызов в сборную Хорватии.
Фото: РПЛ