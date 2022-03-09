Уткин: никаких подсчетов по голам со штрафных не веду

Полузащитник "Ахмата" Даниил Уткин прокомментировал свою высокую результативность со штрафных ударов в текущем сезоне.

Фото: РПЛ





Уткин является воспитанником академии "Краснодара". Летом прошлого года он перебрался на правах аренды в "Ахмат". Сообщалось, что у грозненцев есть право выкупа на футболиста.



В нынешнем розыгрыше РПЛ 22-летний полузащитник провел 20 матчей, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3 млн евро.

"Никаких подсчетов по голам со штрафных я не веду, пари с одноклубниками не заключаю, стараюсь относиться к своей результативности как к общему достижению команды. Но в матче с "Рубином", конечно, досадно за результат, за всю команду. Игра ведь складывалась. Мы не позволяли сопернику доминировать и создавать много моментов", - приводит слова Уткина "Чемпионат" Уткин является воспитанником академии "Краснодара". Летом прошлого года он перебрался на правах аренды в "Ахмат". Сообщалось, что у грозненцев есть право выкупа на футболиста.В нынешнем розыгрыше РПЛ 22-летний полузащитник провел 20 матчей, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3 млн евро.