— У легионеров "Краснодара" просто нет яиц. Они поступили как слабаки. Крыховяку нужно извиниться перед Галицким за такой поступок, — приводит слова Кавазашвили Sport24.
Напомним, ранее "Краснодар" приостановил соглашения со всеми легионерами команды. С Виктором Классоном и Реми Кабелла соглашения были разорваны. Также сообщалось, что подговорил всех иностранных игроков к пропуску тренировок польский полузащитник Гжегож Крыховяк.
Кавазашвили: легионеры "Краснодара" поступили как слабаки. Крыховяку нужно извиниться перед Галицким
Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал решение легионеров "Краснодара".
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