— Мне было хорошо в Москве, ЦСКА — клуб с традициями, и я сочувствую страданиям спортсменов из России, на которых были наложены санкции, — приводят слова Тошича Новости.rs.
34-летний Тошич выступал в составе московского ЦСКА с 2010 по 2017 год, перейдя в команду из английского "Манчестер Юнайтед". В 2017 году Тошич покинул ЦСКА в статусе свободного агента и вернулся в сербский "Партизан".
Тошич: я сочувствую страданиям спортсменов из России
Полузащитник "Тобола" Зоран Тошич высказался о российских спортсменах.
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