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Источник: клубы РПЛ обсудят открытие дополнительного трансферного окна

Клубы РПЛ заинтересованы в введении дополнительного весеннего трансферного окна.
Фото: Getty Images
Сегодня, 11 марта, клубы Российской Премьер-Лиги должны обсудить открытие дополнительного трансферного окна. Ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам клубов РПЛ приостанавливать свои контракты с командами до 30 июня.

На рабочем заседании клубы РПЛ обсудят открытие дополнительного окна для трансферов как минимум до 18 апреля. Оно должно завершиться как минимум на 10 дней позже, чем закончится тот срок, когда иностранные команды могут регистрировать футболистов, приостановивших свои контракты.

Источник: РБ Спорт.


Теги: РПЛ
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