Если он будет утвержден Исполкомом Российского футбольного союза 23 марта, то клубы РПЛ в нынешнем сезоне не вылетят в ФНЛ. Также планируется увеличение численности чемпионата России с 16 до 18 команд.
Источник: РБ Спорт.
Червиченко: в нынешнем сезоне надо оставить все как есть. Чтобы никто не вылетел
Карпин в сборной России и в «Ростове», РФС отменил санитарный регламент, КДК отказал «Химкам». Главное к утру 11 марта
Источник: РПЛ согласовала мораторий на вылет команд в ФНЛ
Российская Премьер-Лига согласовала мораторий на вылет команд в Футбольную национальную лигу.
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