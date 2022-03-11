СМИ: рассмотрение вопроса отмены лимита на легионеров в РПЛ отложено на 22 марта

Клубы РПЛ перенесли обсуждение расширения лиги до 18 команд и отмены лимита на легионеров на следующее собрание, которое запланировано на 22 марта.

Фото: РПЛ





В пятницу, 11 марта, клуба РПЛ согласовали мораторий на вылет команд в Футбольную национальную лигу по итогам сезона-2021/22. Это предложение должен утвердить РФС. Мораторий предполагает, что все 16 клубов, участвующие в текущем сезоне сохранят свои места в лиге на следующий сезон. В сезоне-2022/23 мораторий будет снят.



Ранее СМИ сообщили о том, что ряд российских клубов выступил с предложением отмены лимита на легионеров со следующего сезона. Напомним, сейчас в чемпионате России действует лимит по схеме "8+17" т.е, в заявке команды на сезон может быть восемь легионеров. При этом все иностранные футболисты из заявки могут одновременно находиться на поле. Об этом пишет Матч ТВ В пятницу, 11 марта, клуба РПЛ согласовали мораторий на вылет команд в Футбольную национальную лигу по итогам сезона-2021/22. Это предложение должен утвердить РФС. Мораторий предполагает, что все 16 клубов, участвующие в текущем сезоне сохранят свои места в лиге на следующий сезон. В сезоне-2022/23 мораторий будет снят.Ранее СМИ сообщили о том, что ряд российских клубов выступил с предложением отмены лимита на легионеров со следующего сезона. Напомним, сейчас в чемпионате России действует лимит по схеме "8+17" т.е, в заявке команды на сезон может быть восемь легионеров. При этом все иностранные футболисты из заявки могут одновременно находиться на поле.