"В Европе чуть другая манера боления, более спокойная, но не могу отметить, что болельщики "Зенита" делают иногда изумительные вещи. Никогда не забуду наш проезд автобусом через огненный коридор перед моим первым матчем с "Фенербахче". Я себя буквально щипал, не верил своим глазам. В "Зените" довелось пережить много ярких моментов, но этот был один из самых крутых и уж точно самым запоминающимся", - цитирует Барриоса "Спорт день за днем".
Напомним, Барриос выступает за "Зенит" с 2019-го года, когда перебрался из "Боки Хуниорс" за сумму порядка 15 млн евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 20 млн евро.
В нынешнем сезоне колумбиец провел 26 матчей за клуб, в которых отличился одной результативной передачей. Его контракт с "Зенитом" истекает летом 2026 года.
После 20 туров РПЛ "Зенит" лидирует в чемпионате. Команда Сергея Семака оторвалась от "Динамо", идущего вторым, на пять очков.
Барриос: болельщики "Зенита" иногда делают изумительные вещи
Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос рассказал о том, как фанаты питерцев поддерживают команду.
Фото: ФК "Зенит"