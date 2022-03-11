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Ловчев: Николсон - очень хороший, техничный нападающий. Сегодня он выигрывает позицию у Соболева

Ветеран "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал игру новичка красно-белых Шамара Николсона.
Фото: РПЛ
"Очень хороший техничный нападающий. Но мне сразу вспоминаются звезды, которые к нам приезжали: Халк, Это?О, Диарра. Мы ждали, что они потянут нас за собой, а вместо этого футболисты, наоборот, расслаблялись и опускались до нашего уровня. Надеюсь, с ним такого не произойдёт. По Николсону видно, что забивной. Сегодня он, конечно же, выигрывает позицию у Соболева", - цитирует Ловчева RT.

Напомним, Николсон перебрался в "Спартак" в зимнее трансферное окно из бельгийского "Шарлеруа". Он провел три матча за красно-белых, в которых забил четыре гола - хет-трик в ворота "Кубани" в Кубке России (6:1) и один гол в ворота "Динамо" в РПЛ (2:0).

Николсон заключил со "Спартаком" контракт до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 6.5 млн евро.

"Спартак" уже в это воскресенье на своем поле встречается с "Краснодаром". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени. В преддверии встречи москвичи занимают девятое место в РПЛ, набрав 26 очков в 20 турах. "Краснодар" с 32-мя очками занимает пятое место в турнирной таблице.


Теги: Ловчев Спартак Николсон
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