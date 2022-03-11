Президент "Оренбурга" — о моратории клубов РПЛ: это прямая дискриминация

Президент "Оренбурга" Василий Еремякин прокомментировал информацию о том, что клубы РПЛ проголосовали за мораторий на вылет в ФНЛ.

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Напомним, ранее РБ Спорт сообщал, что клубы Российской Премьер-Лиги приняли мораторий на невылет команд в нынешнем сезоне. Если Исполком Российского футбольного союза (РФС) если примет, то клубы Футбольной национальной лиги (ФНЛ) могут не получить повышение в этом сезоне.



"Оренбург", который идет в турнирной таблице ФНЛ на первом месте и, который на сегодняшнюю минуту выходит в автоматически в РПЛ, может лишиться прямой путевки, а попасть в высший дивизион в этом сезоне лишь в том случае, если число команд увеличат с 16 до 18.



"Очередная профанация". Смородская — о расширении РПЛ до 18 команд — Считаю, что это прямая дискриминация. Мало ли, какие в середине или в конце они примут решения — все правила на сезон существуют и приняты. Как они их отменят? — приводит слова Еремякина "Чемпионат" Напомним, ранее РБ Спорт сообщал, что клубы Российской Премьер-Лиги приняли мораторий на невылет команд в нынешнем сезоне. Если Исполком Российского футбольного союза (РФС) если примет, то клубы Футбольной национальной лиги (ФНЛ) могут не получить повышение в этом сезоне."Оренбург", который идет в турнирной таблице ФНЛ на первом месте и, который на сегодняшнюю минуту выходит в автоматически в РПЛ, может лишиться прямой путевки, а попасть в высший дивизион в этом сезоне лишь в том случае, если число команд увеличат с 16 до 18.