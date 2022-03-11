— Я совершенно против этого, потому что даже те клубы, которые сейчас есть в лиге, постоянно балансируют на грани банкротства. Кого они примут? Сейчас ни у кого нет денег, зачем это нужно, непонятно. Профанацию создать очередную только, — приводит слова Смородской "РБК-Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что число команд Российской Премьер-Лиги может быть увеличено с 16 до 18. Это означает, что в нынешнем розыгрыше турнира из него никто не вылетит, но добавится два коллектива из Футбольной национальной лиги.
СМИ: клубы РПЛ не обсуждали возвращение к чемпионату по схеме "весна - осень"
Источник: Правительство РФ рассмотрит предложения РФС по мерам экономической поддержки футбола
"Очередная профанация". Смородская — о расширении РПЛ до 18 команд
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская выступает против расширения РПЛ до 18 команд.
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