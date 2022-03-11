— Не думаю, что расширение лиги повысит конкурентность. Нет команд, которые бы имели необходимые инфраструктурные, финансовые условия и уровень игроков для укрепления РПЛ. Это количество, которое не приведет к качеству, — приводит слова Бышовца Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация, что Российская Премьер-Лига может быть увеличена с 16 до 18 команд. Мнения футбольных деятелей в вопросе целесообразности увеличения количества команд-участниц лиги разделились.
"Очередная профанация". Смородская — о расширении РПЛ до 18 команд
Бышовец высказался против расширения РПЛ до 18 команд
Российский специалист Анатолий Бышовец высказался по вопросу возможного увеличения команд в РПЛ.
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