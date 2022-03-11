— Если мы не будем выступать в европейских кубках, может быть, даже на чемпионате мира, на чемпионате Европы, то надо расширяться, играть больше игр.
Очень здорово будет, будет интересный чемпионат, — приводит слова Пономарева "ВсеПроСпорт"
Ранее в СМИ стала появляться информация, что число команд-участниц Российской Премьер-Лиги может быть увеличено до 18. Сейчас в чемпионате России состязаются 16 коллективов.
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Ветеран ЦСКА Пономарев выступает за расширение РПЛ до 18 команд
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев выступает за расширение чемпионата России до 18 команд.
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