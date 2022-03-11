Ветеран ЦСКА Пономарев выступает за расширение РПЛ до 18 команд

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Уфа
14:00
Нижний НовгородНе начат
П1 1.91X 3.25П2 4.8
Арсенал Тула
16:30
ДинамоНе начат
П1 4.9X 3.75П2 1.76
Локомотив
19:00
ЦСКАНе начат
П1 3.4X 3.2П2 2.3

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Енисей
12:00
Металлург ЛпНе начат
П1 1.32X 4.8П2 8.6
Томь
12:00
КАМАЗНе начат
П1 2.21X 3.1П2 3.3
Торпедо
14:00
БалтикаНе начат
П1 2.95X 2.9П2 2.6
Спартак-2
14:00
СКА-ХабаровскНе начат
П1 3.05X 3.1П2 2.38
Велес
14:00
ТекстильщикНе начат
П1 1.57X 3.75П2 6
Нефтехимик
15:30
АкронНе начат
П1 2.01X 3.2П2 3.85
Алания
16:00
ОлимпНе начат
П1 1.37X 4.8П2 7.6
Ротор
16:00
ОренбургНе начат
П1 4.6X 3.45П2 1.78
Кубань
17:00
ВолгарьНе начат
П1 1.87X 3.5П2 4
Краснодар-2
18:00
ФакелНе начат
П1 11X 5.2П2 1.27

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Брайтон
15:30
ЛиверпульНе начат
П1 6.6X 4.7П2 1.48
Брентфорд
18:00
БернлиНе начат
П1 2.14X 3.2П2 3.85
Манчестер Юнайтед
20:30
ТоттенхэмНе начат
П1 2.39X 3.5П2 2.95

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Леванте
16:00
ЭспаньолНе начат
П1 2.43X 3.35П2 3.05
Гранада
18:15
ЭльчеНе начат
П1 2.34X 3.1П2 3.45
Вильярреал
20:30
СельтаНе начат
П1 1.68X 4П2 5
Хетафе
23:00
ВаленсияНе начат
П1 2.4X 2.95П2 3.5

Чемпионат Италии. Серия А

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Специя
17:00
КальяриНе начат
П1 2.85X 3.15П2 2.7
Салернитана
17:00
СассуолоНе начат
П1 4.3X 4.2П2 1.76
Сампдория
20:00
ЮвентусНе начат
П1 5X 3.75П2 1.74
Милан
22:45
ЭмполиНе начат
П1 1.39X 5.4П2 7.4

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Хоффенхайм
17:30
БаварияНе начат
П1 4.9X 5П2 1.58
Унион
17:30
ШтутгартНе начат
П1 2.18X 3.4П2 3.5
Фрайбург
17:30
ВольфсбургНе начат
П1 2.11X 3.4П2 3.65
Аугсбург
Перенесён
Майнц
Боруссия М
20:30
ГертаНе начат
П1 1.66X 4.3П2 4.8

Чемпионат Франции. Лига 1

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Монпелье
19:00
НиццаНе начат
П1 3.35X 3.35П2 2.24
Труа
23:00
НантНе начат
П1 3.1X 3.05П2 2.55
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Ветеран ЦСКА Пономарев выступает за расширение РПЛ до 18 команд

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев выступает за расширение чемпионата России до 18 команд.
Фото: Getty Images
— Если мы не будем выступать в европейских кубках, может быть, даже на чемпионате мира, на чемпионате Европы, то надо расширяться, играть больше игр.

Очень здорово будет, будет интересный чемпионат, — приводит слова Пономарева "ВсеПроСпорт"

Ранее в СМИ стала появляться информация, что число команд-участниц Российской Премьер-Лиги может быть увеличено до 18. Сейчас в чемпионате России состязаются 16 коллективов.

Бышовец высказался против расширения РПЛ до 18 команд

Президент УЕФА: сердце сжимается, что приходится наказывать игроков российских команд


Теги: Пономарев РПЛ
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